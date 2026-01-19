cardiologia e gestione della sincope oltre 220 pazienti visitati dal centro

Il Centro di Cardiologia si dedica alla diagnosi e alla gestione della sincope, un evento che rappresenta una delle principali cause di accesso in pronto soccorso, con una prevalenza stimata tra l’1% e il 3% delle consultazioni. Oltre 220 pazienti sono stati assistiti, evidenziando l’importanza di un approccio accurato e tempestivo per questa condizione. La nostra esperienza garantisce competenza e attenzione alle specifiche esigenze di ogni paziente.

La sincope rappresenta una delle principali cause di accesso in Pronto soccorso, con una prevalenza stimata tra l’1% e il 3% delle consultazioni. La complessità eziologica impone un percorso diagnostico strutturato volto alla stratificazione del rischio e alla distinzione tra forme a prognosi benigna e condizioni correlate a rischio aritmico. Il Centro Sincope guidato dalla dottoressa Rossana Tongiani è operativo dal 2001. Nell’ultimo anno sono stati visitati 220 pazienti ed eseguiti 175 Tilt test e massaggi del Seno carotideo. E per "promuovere un approccio strutturato e condiviso alla gestione della sincope, una condizione frequente ma complessa, che richiede competenze integrate e percorsi clinici ben definiti", come ha spiegato Giuseppe Arena direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’ambito di Massa Carrara, si è svolto venerdì nell’auditorium dell’ospedale di Massa il convegno “Sincope: linee guida, diagnosi, terapia” organizzato dall’ Azienda USL Toscana nord ovest, che ha visto come responsabili scientifici lo stesso Arena e Rossana Tongiani, cardiologa dell’ospedale Apuane e responsabile dell’ambulatorio dedicato alla sincope, che ha introdotto l’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

