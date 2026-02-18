È morto il dottore Maurizio Viecca durante il Covid aveva elaborato il ' protocollo Viecca'

Il dottor Maurizio Viecca è morto a causa del Covid, malattia che aveva affrontato con determinazione durante la pandemia. Era il direttore del reparto di cardiologia all’ospedale Sacco di Milano, dove aveva anche ideato il protocollo Viecca per trattare i pazienti con problemi cardiaci durante l’emergenza sanitaria. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità medica locale.

Nel 2003 aveva dato vita alla Fondazione "Un Cuore per Milano". La sua carriera Lutto nel mondo della sanità milanese: è morto il direttore del reparto di cardiologia dell'ospedale Sacco, Maurizio Viecca. Era "primario, cardiologo e professionista di grande valore umano e clinico" scrivono dall'Asst Fatebenefratelli Sacco. Maurizio Viecca - direttore di Dipartimento di cardiologia e alte specialità - durante la pandemia aveva elaborato il 'protocollo Viecca' per la cura del Covid. Sui social network aveva un discreto seguito e divulgava contenuti scientifici. Nel 2003 aveva dato vita alla Fondazione "Un Cuore per Milano" "per sostenere il diritto alla salute come bene comune".🔗 Leggi su Milanotoday.it

