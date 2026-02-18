Addio a Vincenzo D’Agostino il paroliere di Gigi D’Alessio

Vincenzo D’Agostino è morto a 64 anni per complicazioni legate a una malattia. È conosciuto come il paroliere di Gigi D’Alessio e Sal Da Vinci, con testi che hanno conquistato il pubblico e hanno portato alcune canzoni anche all’Ariston. La sua passione per la musica lo ha portato a scrivere parole che hanno fatto emozionare molti fan. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo della canzone napoletana e italiana. La notizia si diffonde tra amici e colleghi.

L'autore è deceduto a causa di un arresto cardiaco dovuto ad una precedente crisi respiratoria. D'Agostino ha combattuto fino alla fine contro un tumore al polmone.

