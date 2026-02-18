Addio a Teani di PuntoCopia | una vita tra tesi pesca e moto

Teani, fondatore di «PuntoCopia», è morto a 65 anni dopo aver combattuto una malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto nel negozio di via Paglia, dove lavorava con entusiasmo da anni. Oltre al lavoro, amava dedicarsi alla pesca a mosca e trascorreva molte ore in riva ai fiumi. Era conosciuto per la sua disponibilità e il sorriso sempre pronto. La sua passione per le moto lo portava spesso su strade di montagna durante le gite con gli amici. La comunità si stringe intorno alla famiglia.

IL LUTTO. Lascia i suoi cari a 65 anni: nel negozio in via Paglia era un’istituzione. La grande passione per la pesca a mosca. In copisteria, nel via vai di gente che entra per portare le condoglianze, si va avanti a rilegare le tesi di laurea e i bollettini parrocchiali. «Gigi avrebbe voluto così. Ci teneva tantissimo, la rilegatura delle tesi era la sua specialità», dice Donatella Ghilardi nel ricordare Luigi Teani, il socio con cui ha condiviso 27 anni di appassionato lavoro tra fotocopiatrici e bancone del «PuntoCopia» di via Paglia a Bergamo. Teani, «Gigi» come lo chiamavano i clienti del negozio all’angolo con via Bonomelli, è mancato improvvisamente domenica 15 febbraio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

