Addio a Maria Rita Parsi | una vita tra psicologia e sociale

Se ne è andata Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta romana che per anni ha accompagnato molte persone nei momenti difficili. Aveva 78 anni. Nata a Roma, ha dedicato la sua vita alla psicologia, insegnando, curando e aiutando chi aveva bisogno di ascolto. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo sociale e professionale.

È morta, all’età di 78 anni, la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Nata a Roma, durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta. Tra scrittura e televisione Nel 1986 ha partecipato alla sceneggiatura delle serie televisiva "Professione vacanze" con Jerry Calà. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta nelle sue discipline; è stata anche tra i conduttori di Junior TV. Collaborava inoltre come editorialista a molti quotidiani e periodici nazionali. L'innovazione della Psicoanimazione e la SIPA Ha elaborato e messo a punto una metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico denominata "psicoanimazione". 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Roma, a 78 anni, si è spenta Maria Rita Parsi.

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta molto conosciuta a livello internazionale.

