Una vita tra associazionismo e impegno politico | addio a Vittorio Girolimetti

È morto a 82 anni Vittorio Girolimetti, figura nota a Forlì per il suo impegno nella politica e nel volontariato. Il sindaco Zattini ha espresso cordoglio, ricordando la sua passione e determinazione nel portare avanti cause civiche e politiche a favore della comunità.

Nel 2014 Girolimetti si era candidato come consigliere comunale per la lista Amare Forlì. "In questo momento di dolore giungano ai familiari i sentimenti di vicinanza e di partecipazione al lutto", conclude Zattini.

