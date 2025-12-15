Morto Ido Sgrazzutti ex difensore del Palermo | addio a un terzino d' altri tempi

È scomparso Ido Sgrazzutti, ex difensore di Udinese e Palermo, figura apprezzata nel mondo del calcio. Il suo percorso ha lasciato un segno sia in campo che nella comunità, suscitando cordoglio tra tifosi e addetti ai lavori. Un addio a un calciatore che ha rappresentato un’epoca e i valori dello sport.

Il calcio saluta Ido Sgrazzutti, ex difensore di Udinese e Palermo. Cordoglio tra tifosi, addetti ai lavori e comunità locali che ne hanno apprezzato il percorso dentro e fuori dal campo.Chi era Ido SgrazzuttiNato nel 1947 a Flumignano di Talmassons, in Friuli, Sgrazzutti muove i primi passi nel. Palermotoday.it Morto Ido Sgrazzutti, ex difensore del Palermo: addio a un terzino d'altri tempi - Sul campo ha portato l'essenza di un uomo semplice e determinato con grande dedizione e spirito di appartenenza ... palermotoday.it Addio a Ido Sgrazzutti, giocò con Palermo e Udinese - Terminata la carriera agonistica, scelse una vita semplice e lontana dalla ribalta, lavorando come postino e restando profondamente legato al suo territorio. sportal.it

