Addio a Sandro Giacobbe | il cantautore si è spento a 75 anni
ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di una delle voci più amate degli anni ’70 e ’80. È morto all’età di 75 anni Sandro Giacobbe, celebre cantautore che ha segnato la musica italiana con brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, entrambi rimasti a lungo nelle classifiche nazionali e internazionali. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Cogorno, in provincia di Genova, come confermato da fonti vicine alla famiglia. Giacobbe aveva vissuto per molti anni a Moneglia, prima di trasferirsi a San Salvatore di Cogorno. Oltre alla musica, era stato appassionato di calcio: aveva giocato nella squadra locale e successivamente nella Nazionale Cantanti, di cui era stato anche allenatore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Addio ad Alessandro Spinello, padre e commerciante molto amato -> https://www.nordest24.it/addio-alessandro-spinello-comunita-in-lutto - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore di “Signora mia” - Negli anni ‘70 e ‘80 scala più volte la classifica con i suoi brani. Riporta quotidiano.net
Addio a Sandro Giacobbe, la sua indimenticabile “Signora mia” conquistò l’Italia - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantautore genovese Sandro Giacobbe. Si legge su lanuovasardegna.it
È morto Sandro Giacobbe, l'addio sui social di Pupo in lacrime - Si è spento oggi nella sua abitazione di Gogorno, nel Levante genovese, il cantante Sandro Giacobbe. Come scrive corrieredellosport.it
Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore si è spento a 75 anni nella sua casa di Cogorno - L’artista ligure, autore di successi indimenticati come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, combatteva da oltre dieci anni contro un tumore ... Scrive laprovinciadivarese.it
Addio a Sandro Giacobbe: ecco quando ci sarà l’ultimo saluto al cantautore delle grandi ballate - Celebre per Signora mia e le ballate che hanno segnato gli anni '70 e '80, aveva lottato ... Scrive monza-news.it
Morto Sandro Giacobbe, conquistò il successo con 'Signora mia' - Il celebre cantautore genovese, autore di successi come 'Signora mia', 'Gli occhi di tua madre' e 'Sarà la nostalgia', lascia un'eredità musicale indimenticabile ... Si legge su msn.com