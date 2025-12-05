Addio a Sandro Giacobbe | il cantautore si è spento a 75 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scomparsa di una delle voci più amate degli anni ’70 e ’80. È morto all’età di 75 anni Sandro Giacobbe, celebre cantautore che ha segnato la musica italiana con brani indimenticabili come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, entrambi rimasti a lungo nelle classifiche nazionali e internazionali. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Cogorno, in provincia di Genova, come confermato da fonti vicine alla famiglia. Giacobbe aveva vissuto per molti anni a Moneglia, prima di trasferirsi a San Salvatore di Cogorno. Oltre alla musica, era stato appassionato di calcio: aveva giocato nella squadra locale e successivamente nella Nazionale Cantanti, di cui era stato anche allenatore. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

