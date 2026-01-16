Addio a Tony Dallara il cantante si è spento a 89 anni

È deceduto all’età di 89 anni Tony Dallara, noto cantante italiano il cui nome all’anagrafe era Antonio Lardera. La sua carriera, iniziata negli anni ’50, ha contribuito alla musica italiana con numerosi successi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama musicale nazionale. L’articolo “Addio a Tony Dallara, il cantante si è spento a 89 anni” è tratto da Novella 2000.

Il cantante Tony Dallara, all'anagrafe Antonio Lardera, si è spento oggi all'età di 89 anni. La sua carriera è indissolubilmente legata a numerosi brani che hanno segnato la storia della canzone italiana È morto Tony Dallara. Il cantante, il cui vero nome era Antonio Lardera, aveva 89 anni. Figura centrale della musica leggera italiana, il suo nome è indissolubilmente legato a brani che hanno fatto la storia della canzone italiana, come Come prima, Romantica, Ti dirò e Bambina, bambina.

Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

E' morto Tony Dallara, da 'Come prima' a 'Romantica' cambiò la canzone italiana - Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto oggi all'età di 89 anni. adnkronos.com

