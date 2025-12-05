Addio sei stato un grande Musica in lutto il cantante morto a soli 40 anni
L’amato cantante e bassista di una band pop-rock e diventata celebre già all’indomani del liceo, è scomparso a soli 40 anni lasciando un vuoto profondo nel mondo della musica indipendente americana. La morte improvvisa di Justin Baren ha colpito non solo i fan dei The Redwalls ma anche un’intera comunità che ne aveva seguito la crescita artistica fin dai primi passi. La notizia, circolata inizialmente tra i musicisti dell’area di Chicago, ha presto catturato l’attenzione della stampa locale e internazionale per la giovane età del bassista e per il valore che aveva avuto nella storia della band. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
