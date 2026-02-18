Ad Ischia insulti ad una bimba disabile durante una festa di Carnevale

A Ischia, durante una festa di Carnevale, una bambina disabile è stata insultata da alcuni adulti. La ragione sembra essere legata alla sua condizione e alla sua presenza tra i bambini. La bambina, accompagnata dai genitori, stava partecipando alle attività quando è stata presa di mira con parole offensive. La scena si è svolta davanti a molti presenti, lasciando i genitori scioccati. La vicenda ha suscitato reazioni di sdegno tra gli spettatori e sui social. La comunità locale si chiede come intervenire per prevenire simili episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Doveva essere un giorno di festa, per una bambina, la festa di Carnevale in piazza tra tanti altri piccoli con musica, coriandoli e divertimento. Si è invece trasformato in un incubo per la bambina e la sua famiglia, costretti a lasciare l'evento dopo che la mamma di un altro piccolo ha inveito contro di lei, definendola senza mezzi termini "un mostro". La colpa? Essere una bambina speciale, affetta da una grave disabilità cognitiva, una epilessia molto seria ed un ritardo grave. La bambina non parla ed esprime i suoi sentimenti in maniera coerente con la sua condizione: quando è felice alza la voce, accarezza chi le sta vicino, ride forte.