killer armati e una bimba che li guarda in una foto ad atti inchiesta camorra

Tempo di lettura: 2 minuti La foto risale al 24 giugno del 2023 ed è finita agli atti dell’inchiesta su un gruppo di fuoco della camorra del rione Sanità, a Napoli. Si vedono i killer in sella a due scooter, pistola in pugno, non è chiaro se pronti probabilmente a compiere una ‘stesa’ (a sparare all’impazzata a scopo intimidatorio), e una bambina che assiste a quella scena come fosse normalità. L’hanno pubblicata.- riferendo degli sviluppi dell’indagine condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Dda e che ha portato ad 8 arresti – Il Mattino e la Repubblica Napoli. In sostanza gli indagati giravano armati per le strade del quartiere sia per ‘vigilare’ sulla situazione che per esercitare il loro potere intimidatorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

