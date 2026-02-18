Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto lascia la partita al marito ma anche lui fallisce | Chiederò il divorzio

Benedetta, concorrente di Affari Tuoi, ha commesso numerosi errori durante la sua puntata, causando il fallimento della sua strategia. La donna si è affidata completamente al marito, sperando in un aiuto esterno, ma anche lui ha combinato pessime mosse. La coppia si è trovata presto in difficoltà, perdendo tutte le occasioni di vincita. Dopo il fallimento, Benedetta ha annunciato che chiederà il divorzio, spiegando di sentirsi delusa e frustrata per come sono andate le cose. La trasmissione ha mostrato un finale amaro per loro.

Ad Affari Tuoi è il turno di Benedetta dal Molise. La pacchista sbaglia ogni mossa della sua partita, lascia il finale al marito che, però, fa peggio di lei. I due tornano a casa a mani vuote.🔗 Leggi su Fanpage.it Rosmara ad Affari Tuoi con il fidanzato sbaglia tutto: “Non so giocare”, e la partita finisce malissimoRosmara, concorrente di Affari Tuoi, insieme al fidanzato Gabriele, ha affrontato una partita difficile, ammettendo di non essere esperta nel gioco. Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna, Herbert Ballerina al notaio: “Non è mai successo, annulliamola”Ad Affari Tuoi, la partita di Anna si conclude in modo inaspettato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Affari tuoi speciale San Valentino: su Rai 1 una puntata lunga tre ore ricca di ospiti vip; Affari tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, la serata speciale, cosa succede, gli ospiti; Affari Tuoi stasera su Rai 1 speciale San Valentino: ospiti e anticipazioni; 'Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte', stasera 13 febbraio: la puntata a tema. Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: Chiederò il divorzioAd Affari Tuoi è il turno di Benedetta dal Molise. La pacchista sbaglia ogni mossa della sua partita, lascia il finale al marito che, però, fa peggio ... fanpage.it Parodi e Lodigiani insieme ad Affari Tuoi dopo il caso Bake OffDopo la clamorosa sostituzione di Benedetta Parodi da Bake Off – Dolci in forno con Brenda Lodigiani, arrivano segnali di un incontro pubblico che ... ilsipontino.net Stefano, arriva la decisione ufficiale su Affari Tuoi: “Sono intervenute le autorità”, la situazione facebook