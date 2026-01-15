Rosmara ad Affari Tuoi con il fidanzato sbaglia tutto | Non so giocare e la partita finisce malissimo
Rosmara, concorrente di Affari Tuoi, insieme al fidanzato Gabriele, ha affrontato una partita difficile, ammettendo di non essere esperta nel gioco. Dopo un tentativo fallito durante la sfida contro il dottore, hanno proseguito con la Regione Fortunata, ma purtroppo senza successo. La loro esperienza ha mostrato le difficoltà di affrontare il gioco senza preparazione, portando a un esito negativo.
Rosmara della Basilicata e il fidanzato Gabriele ad Affari Tuoi, dopo il disastro durante la partita contro il dottore, hanno giocato alla Regione Fortunata: per loro, purtroppo, nessuna possibilità di portare a casa soldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Gabriella ad Affari Tuoi con la gemella: “Mia figlia è la storia più importante”, ma la partita finisce male
Leggi anche: Ad Affari tuoi Sara sbaglia tutto, il Dottore le fa un’offerta ridicola poi la imbarazza: “Tornerai col tuo ex?”
Rosmara ad Affari Tuoi con il fidanzato sbaglia tutto: “Non so giocare”, e la partita finisce malissimo - Rosmara della Basilicata e il fidanzato Gabriele ad Affari Tuoi, dopo il disastro durante la partita contro il dottore, hanno giocato alla Regione Fortunata ... fanpage.it
Chi è Gabriele, fidanzato di Rosmara ad Affari tuoi - Nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 15 gennaio 2026, i riflettori sono puntati su Gabriele, che accompagna la fidanzata Rosmara nella sfida contro il dottore per rappresentare la Basilicata. tag24.it
Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 15 gennaio 2026 - Affari tuoi, quanto hanno vinto nella puntata di stasera 15 gennaio 2026? tag24.it
Un'alternativa alla calza della befana per Rosmara... Bambolina personalizzata e realizzata a mano!! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.