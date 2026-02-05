Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna Herbert Ballerina al notaio | Non è mai successo annulliamola
Ad Affari Tuoi, la partita di Anna si conclude in modo inaspettato. Herbert Ballerina si presenta al notaio con una proposta che lascia tutti senza parole: “Non è mai successo, annulliamola”. Dopo un inizio disastroso, che aveva sorpreso i presenti, Anna ha tenuto il sangue freddo e alla fine ha recuperato, portando a casa una cifra rossa. La scena si è fatta tesa, ma alla fine la giocatrice si è dimostrata più forte di ogni imprevisto.
Anna ad Affari Tuoi chiude una partita rocambolesca: dopo un inizio disastroso, per il quale tutti sono rimasti increduli, è riuscita ad arrivare con una cifra rossa sul finale. Insieme al marito è tornata a casa con 26mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi: “Motivi personali ma tornerà”, cosa ne sarà di Martina Miliddi
Herbert Ballerina non è presente attualmente nel programma Affari tuoi a causa di motivi personali.
Stefano De Matino sull’assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: “Speriamo di riaverlo presto qui”
Stefano De Matino commenta l'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, esprimendo il desiderio di rivederlo presto nel programma.
