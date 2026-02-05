Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna Herbert Ballerina al notaio | Non è mai successo annulliamola

Ad Affari Tuoi, la partita di Anna si conclude in modo inaspettato. Herbert Ballerina si presenta al notaio con una proposta che lascia tutti senza parole: “Non è mai successo, annulliamola”. Dopo un inizio disastroso, che aveva sorpreso i presenti, Anna ha tenuto il sangue freddo e alla fine ha recuperato, portando a casa una cifra rossa. La scena si è fatta tesa, ma alla fine la giocatrice si è dimostrata più forte di ogni imprevisto.

Anna ad Affari Tuoi chiude una partita rocambolesca: dopo un inizio disastroso, per il quale tutti sono rimasti increduli, è riuscita ad arrivare con una cifra rossa sul finale. Insieme al marito è tornata a casa con 26mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Anna Herbert Ballerina Perché Herbert Ballerina è assente ad Affari tuoi: “Motivi personali ma tornerà”, cosa ne sarà di Martina Miliddi Herbert Ballerina non è presente attualmente nel programma Affari tuoi a causa di motivi personali. Stefano De Matino sull’assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: “Speriamo di riaverlo presto qui” Stefano De Matino commenta l'assenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi, esprimendo il desiderio di rivederlo presto nel programma. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Anna Herbert Ballerina Argomenti discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: Si può raccontare?. Lei lo ignora e sbanca il Dottore; Fabio Giraudo, un giovane cuneese ad Affari tuoi per il Piemonte; Affari Tuoi, Stefano De Martino è inarrestabile. Finale da brividi. Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna, Herbert Ballerina al notaio: Non è mai successo, annulliamolaAnna ad Affari Tuoi chiude una partita rocambolesca: dopo un inizio disastroso, per il quale tutti sono rimasti increduli, è riuscita ad arrivare con ... fanpage.it Ad Affari Tuoi, Natale accetta l’offerta: Mia figlia mi ha detto di tornare con i soldi, poi la beffaNella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 4 febbraio, la partita di Natale dalla Lombardia insieme al figlio Alessandro ... fanpage.it Affari Tuoi, arriva lo stop: la Rai sostituisce Stefano de Martino >> https://buff.ly/pFo88Ul facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.