Achille Lauro | Ragazzi fuori benvenuti a Fondazione Madre È stata la mia Cristina a insegnarmi l’accoglienza

Achille Lauro ha deciso di avviare una Fondazione chiamata Madre, dopo essere stato ispirato dalla sua amica Cristina, che gli ha insegnato il valore dell’accoglienza. La mattina di ieri, l’artista di 35 anni, anche conosciuto come Lauro De Marinis, ha presentato il progetto davanti ai media nella Biblioteca Nazionale Braidense di Milano. Durante l’incontro, ha detto di voler trovare un modo per dedicare uno spazio all’iniziativa, anche se non è ancora certo se lo farà in TV, mentre si prepara a condurre il Festival di Sanremo mercoledì prossimo.

Milano – «A me piacerebbe e ci stiamo ragionando sopra, se non fosse possibile, però, andrò a suonare il citofono della cara zia Mara» spiegava ieri mattina Achille Lauro – anzi, per la solenne circostanza solo Lauro De Marinis, 35 anni – presentando ai media la sua Fondazione Madre nell'austera cornice della Biblioteca Nazionale Braidense a Milano, a proposito della possibilità di ricavarsi un piccolo spazio per accennare questa sua iniziativa al popolo di Raiuno quando, mercoledì prossimo, vestirà i panni di co-conduttore del Festival. «Certo è che intendo sfruttare tutti i canali a mia disposizione per parlare di questo progetto a cui sono legatissimo».

Achille Lauro lancia la Fondazione Madre: "Il mio impegno per i ragazzi fragili"
Achille Lauro ha annunciato la creazione della Fondazione Madre, un'iniziativa dedicata a supportare i giovani in difficoltà.

"Confrontarmi con bambini gravemente malati è un regalo immenso. Incontro da 5 anni ragazzi negli ospedali e nelle carceri. Spero di presentare Fondazione Madre a Sanremo 2026": parla Achille Lauro
Achille Lauro ha raccontato di aver trovato una grande fonte di gratificazione nel confrontarsi con bambini gravemente malati, una esperienza che vive da cinque anni incontrando ragazzi negli ospedali e nelle carceri.

Achille Lauro: «Aiutiamo i ragazzi a rinascere»
Il cantante lancia Fondazione Madre con Andrea Marchiori. Primi passi: una casa per giovani fragili affidata a don Giovanni Carpentieri e un progetto ...

Fondazione Madre, l'impegno sociale di Achille Lauro per i giovani fragili
Con il socio Andrea Marchiori la Fondazione nasce per offrire cura, ascolto e rinascita a ragazzi e ragazze. Il cantante: 'Al servizio degli altri, voglio restituire quello che ho ricevuto'

Oggi abbiamo incontrato Achille Lauro nella Pinacoteca di Brera, dove ha presentato la sua Fondazione Madre. «Sono stato cresciuto da una madre che mi ha insegnato il valore dell'accoglienza, dell'amore e del ridare indietro. In un momento così bello della

Achille Lauro presenta Fondazione Madre, struttura dedicata ai giovani in difficoltà tra dipendenze e salute mentale. Primo progetto: Casa Ragazzi Madre a Zagarolo, vicino Roma. Un impegno dichiarato di lungo periodo che va oltre la musica.