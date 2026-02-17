Achille Lauro lancia la Fondazione Madre | Il mio impegno per i ragazzi fragili

Achille Lauro ha annunciato la creazione della Fondazione Madre, un’iniziativa dedicata a supportare i giovani in difficoltà. La decisione nasce dalla volontà di aiutare i ragazzi fragili che spesso affrontano problemi di disagio sociale e familiare. La fondazione offrirà spazi di ascolto e percorsi di supporto, coinvolgendo anche artisti e professionisti del settore. Lauro ha spiegato che il progetto nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto per i giovani che vivono situazioni di vulnerabilità. La struttura di accoglienza sarà situata nel centro di Roma, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento stabile per chi ha bisogno di aiuto.

