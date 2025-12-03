Bambino di un anno muore all' asilo nido durante il riposo pomeridiano | Inutili i tentativi di rianimarlo

È successo all'asilo nido Brucoverde, dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Il sindaco di Parma: «Senza parole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

bambino di un anno muore all asilo nido durante il riposo pomeridiano inutili i tentativi di rianimarlo

© Xml2.corriere.it - Bambino di un anno muore all'asilo nido durante il riposo pomeridiano: «Inutili i tentativi di rianimarlo»

bambino anno muore asiloBimbo di un anno muore in un asilo nido di Parma: arresto cardiaco durante il riposo pomeridiano - Un bimbo di circa un anno è morto, nel pomeriggio, nell'asilo nido "Brucoverde" di Parma. Segnala ilmattino.it

