Bambino di un anno muore all' asilo nido durante il riposo pomeridiano | Inutili i tentativi di rianimarlo

È successo all'asilo nido Brucoverde, dopo i primi tentativi di rianimarlo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale. Il sindaco di Parma: «Senza parole». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bambino di un anno muore all'asilo nido durante il riposo pomeridiano: «Inutili i tentativi di rianimarlo»

