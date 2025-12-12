Accademia dello Sport 50 anni di solidarietà | tra i nuovi progetti un software per la cura dei tumori con l’IA

L’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo celebra 50 anni di impegno solidale, contribuendo con oltre tre milioni di euro al territorio. Nel 2025, sono previsti 275.000 euro destinati a sostenere le fragilità locali. Tra i progetti, spicca lo sviluppo di un software innovativo per la cura dei tumori, grazie all’intelligenza artificiale.

Curno. Donati al territorio tre milioni e duecentomila euro a sostegno delle sue fragilità, 275.000 dei quali solo nel 2025: è stato ancora una volta un impegno forte e determinato quello che l ’Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo ha messo in campo nel corso degli ultimi, intensissimi, dodici mesi, quelli che tirano la volata all’appuntamento con la storia del prossimo anno, quando l’associazione fondata e diretta da Giovanni Licini festeggerà i 50 anni di attività. Al Feel Party Restaurant di Curno, teatro della tradizionale cena di Natale, l’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni: di fronte a una platea di circa 200 ospiti, rappresentanti della politica locale e regionale, del mondo economico, sportivo, artistico e sanitario, amici, sponsor e gli instancabili volontari, da un lato si sono ripercorse le tappe che hanno caratterizzato l’ultimo anno, con gli innumerevoli progetti realizzati, e dall’altro si è iniziato ad alzare il sipario su ciò che sarà l’attività 2026. Bergamonews.it

Nel 2026 il 50esimo dell’Accademia dello sport per la solidarietà - Nel 2026, l’Accademia dello sport per la solidarietà di Bergamo taglierà lo storico traguardo dei 50 anni. Lo riporta ecodibergamo.it

L’Accademia dello Sport pronta a festeggiare i 50 anni: “Vogliamo lasciare il segno con un progetto per le fragilità del territorio” - Per il mezzo secolo di attività il fondatore e motore dell'associazione annuncia grandi manovre per suggellare la ricorrenza e le idee non mancano: dalla volontà di sostenere la realizzazione dell'ott ... bergamonews.it scrive

Save the date: diamo un calcio al ??o?n? ? L’Accademia della Guardia di Finanza presenta l’evento benefico “Un Calcio al Tumore”, che avrà luogo, lunedì 15 dicembre p.v. presso gli impianti sportivi dell’Istituto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione co - facebook.com Vai su Facebook