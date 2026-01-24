Il 24 gennaio 2026 segna un momento di profondo dolore per Roberto Baggio, il celebre ex calciatore noto come il Divin Codino, che ha perso sua madre, Matilde. Un addio che ha suscitato commozione tra amici, familiari e fan, e che viene condiviso anche sui social con ricordi e parole di affetto. Un momento di riflessione e rispetto per una perdita così importante nella vita di Baggio e della sua famiglia.

Il ricordo social del Divin Codino. La notte del 24 gennaio 2026 segna un dolore immenso per Roberto Baggio, Pallone d’Oro 1993, e per tutta la famiglia. Matilde Reginato, madre del celebre ex campione e figura centrale nella sua vita, è venuta a mancare. L’annuncio, carico di emozione, è stato affidato proprio alle parole del “Divin Codino” sui social, accompagnate da una foto scattata insieme lo scorso Natale. Chi era Matilde Reginato e quale ruolo ha avuto nella vita di Roberto Baggio?. Matilde, sposata con Florindo Baggio – scomparso nel 2020 – ha cresciuto otto figli, tra cui Roberto, e ha sempre rappresentato un pilastro costante e discreto, capace di sostenere la famiglia e di essere accanto al figlio nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Roberto Baggio perde la mamma Matilde: il commovente addio del Divin Codino

