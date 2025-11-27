Violoncello fra Africa ed Europa | il fenomeno Selaocoe per la prima volta a Firenze

Firenze, 27 novembre 2025 – Un ponte tra l’Africa e la musica classica europea. Lo costruisce Abel Selaocoe per la prima volta a Firenze sabato 29 novembre, alle 16, al Teatro Niccolini. Ospite degli Amici della Musica di Firenze, dopo solo altre due date italiane a Milano e Torino, con la sua capacità di unire virtuosismo, improvvisazione, canto e percussioni corporee, ridefinisce i confini del violoncello e intreccia con naturalezza le tradizioni musicali africane e occidentali. L’artista sudafricano ha vinto, nel 2023, il RPS Instrumentalist Award per le sue esibizioni e collaborazioni che “brillano di creatività, lasciando il pubblico con un entusiasmo travolgente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

