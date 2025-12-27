Le telecamere di videosorveglianza lo riprendono mentre sversa rifiuti in via dell'Agricoltura. E' accaduto a Macerata Campania. La strada, ripulita solo qualche giorno fa, nella giornata di oggi (27 dicembre) è stata ‘visitata’ da un incivile che vi ha abbandonato scarti di viario tipo.La. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Abbandona rifiuti in strada ma viene ripreso dalle telecamere

Abbandonano rifiuti in strada: multati sei cittadini incivili; Lecco, 20enne abbandona la spazzatura tra i boschi, ma nei rifiuti c'è anche una lettera intestata: identificato; Polizia locale, Elevate due sanzioni per abbandono illecito di rifiuti; Quel parcheggio che ogni giorno diventa una discarica a cielo aperto.

Abbandona i rifiuti, gli tolgono la patente - A Stroncone, i carabinieri forestali hanno dato seguito alle nuove disposizioni entrate in vigore all’inizio del mese, il 3 ottobre, che hanno inasprito le pene ... lanazione.it

Rifiuti abbandonati in strada, multe salate per due cittadini a Genova - Multe salatissime tra i quartieri di Molassana e Struppa per due cittadini, accusati di aver abbandonati illecitamente in strada rifiuti e diversi sacchi della spazzatura. primocanale.it

Abbandona la spazzatura in strada. Verbale e multa dalla polizia locale - Nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Monte Urano ha rinvenuto alcuni rifiuti abbandonati ai margini della Strada in Località Triangolo. ilrestodelcarlino.it

