Abbandona la fidanzata in montagna a -20 gradi finisce in tragedia

Il confine tra passione e imprudenza, in alta quota, è sottile come una cresta ghiacciata. Basta un passo falso, una scelta rimandata, un dettaglio sottovalutato perché l’avventura si trasformi in tragedia. A quasi un anno da una drammatica notte d’inverno sulle Alpi austriache, quella linea invisibile torna al centro dell’attenzione giudiziaria. Domani, in tribunale, si aprirà un processo che scuote non solo l’Austria ma l’intera comunità degli alpinisti europei. Al centro del caso ci sono due nomi, Thomas Plamberger e Kerstin Gurtner, e una montagna simbolo: il Grossglockner, la vetta più alta dell’ Austria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

