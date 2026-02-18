A26 incidente mortale | Corte d’Appello ribalta la sentenza poliziotti assolti dall’accusa di omissione di soccorso

La Corte d’appello di Genova ha assolto due agenti di polizia di frontiera, coinvolti in un incidente mortale avvenuto il 9 gennaio 2024 sull’autostrada A26 tra Masone e lo svincolo per la A10. La decisione è arrivata dopo aver rivisto la precedente condanna, che li aveva ritenuti colpevoli di omissione di soccorso. I poliziotti erano stati accusati di non aver prestato aiuto subito dopo l’incidente, ma la corte ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per confermare queste accuse. Un dettaglio importante riguarda il fatto che, secondo i giudici, la scena dell’incidente

A26, Assolti in Appello i Poliziotti dell’Incidente Mortale: La Corte Ribalta la Sentenza. Genova – La Corte d’appello di Genova ha assolto due agenti della polizia di frontiera accusati di omissione di soccorso in relazione all’incidente mortale avvenuto il 9 gennaio 2024 sull’autostrada A26, tra Masone e lo svincolo per la A10. La sentenza ribalta il verdetto di primo grado, che aveva condannato i poliziotti, e chiude un caso che aveva sollevato un acceso dibattito sull’operato delle forze dell’ordine e sulla percezione del dovere in situazioni di emergenza. La Tragica Dinamica dell’Incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

