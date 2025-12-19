Furti nel basso Salento la Corte d’Appello riforma la sentenza | assolti in due tre condanne
La Corte d’Appello di Lecce ha rivisto la sentenza relativa all’operazione “Ali Babà”, che coinvolgeva furti nel basso Salento tra il 2015 e il 2016. Assoluzioni per due imputati e conferma di tre condanne segnano un importante passo nel procedimento, offrendo una nuova prospettiva sulla vicenda giudiziaria.
TAVIANO - La Corte di Appello di Lecce ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado per l’operazione “Ali Babà”, l’inchiesta sui presunti responsabili di una serie di furti commessi nel basso Salento tra la fine del 2015 e gli inizi del 2016, nelle zone di Taviano, Racale e Ugento.Il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
