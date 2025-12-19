Furti nel basso Salento la Corte d’Appello riforma la sentenza | assolti in due tre condanne

La Corte d’Appello di Lecce ha rivisto la sentenza relativa all’operazione “Ali Babà”, che coinvolgeva furti nel basso Salento tra il 2015 e il 2016. Assoluzioni per due imputati e conferma di tre condanne segnano un importante passo nel procedimento, offrendo una nuova prospettiva sulla vicenda giudiziaria.

