A Palazzo Chigi tutto sommato meglio Conte di un Pd grillizzato

A Palazzo Chigi, un giorno si è deciso di sostenere Conte invece del Pd trasformato in un partito grillino, perché il governo aveva bisogno di una scelta rapida. Quella decisione nasce dalla convinzione che l’ex premier potesse dare stabilità, anche se molti nel partito preferivano un’altra strada. Un membro del governo ha ammesso di averci pensato a lungo, ma di aver esitato a parlare apertamente, finché la crisi ha reso tutto più urgente. Ora, con poche alternative rimaste, sembra che questa sia l’ultima possibilità rimasta per evitare il crollo dell’esecutivo.

Ci pensavo da tempo ma ancora non avevo avuto il coraggio di dirlo a nessuno. Ora però non mi sembra siano rimaste molte altre strade praticabili, dunque tanto vale tentare anche questa, che definirei la carta della disperazione. Il fatto è che da un lato abbiamo un centrodestra guidato da Giorgia Meloni e pienamente allineato, al di là dei piccoli tatticismi, a Donald Trump e Viktor Orbán, cioè al peggio dell'estrema destra illiberale e nazionalpopulista. Mentre dall'altro lato abbiamo un centrosinistra di fatto senza centro, e non nel senso di un'area moderata, ma nel senso del centro di comando, del baricentro, del ruolo che naturalmente spetterebbe al Pd, ma che il Pd non può svolgere dal momento in cui Elly Schlein lo ha portato sulle posizioni di Nicola Fratoianni e Maurizio Landini (indimenticabile la scelta dell'autodafé referendario sull'articolo 18, con un intero gruppo dirigente costretto a fare pubblica abiura, oltretutto per una battaglia persa in partenza).