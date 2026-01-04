Venezuela Palazzo Chigi | Legittimo intervento difensivo Schlein e Conte contro Trump

Il governo italiano commenta l’intervento statunitense in Venezuela, definendolo “legittimo intervento difensivo”. Mentre Giorgia Meloni monitora la situazione, le opposizioni, tra cui Schlein e Conte, criticano l’azione di Donald Trump. La crisi politica nel paese sudamericano continua a suscitare reazioni diverse, evidenziando le tensioni internazionali e le implicazioni per la stabilità regionale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue gli sviluppi della situazione in Venezuela dopo l’attacco degli Stati Uniti che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, mentre le opposizioni si scatenano e condannano con forza l’azione di Donald Trump. Palazzo Chigi, in particolare, in una nota chiarisce che “l’Italia ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

