Schlein | Meloni esca da palazzo Chigi altro che ‘va tutto bene’

In un intervento deciso, Elly Schlein invita Giorgia Meloni a uscire da Palazzo Chigi, criticando la percezione di stabilità e benessere diffusa. La leader del Partito Democratico mette in discussione l'ottimismo ufficiale, sottolineando che la realtà potrebbe essere diversa e richiedere un'attenzione più seria alle problematiche attuali.

Roma, 14 dic. (askanews) – "Meloni esca da palazzo Chigi, faccia un giro. Mentre voi ripetete che va tutto bene e – anzi – non è mai andato meglio" le cose stanno in un altro modo. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando all'assemblea Pd. "questa è la realtà con cui fanno i conti i cittadini ogni giorno. Una realtà che non vedrete su 'tele-Meloni'". La realtà, spiega, è che "salgono le tasse, la pressione fiscale non è mai stata così alta negli ultimi 15 anni. Salgono gli affitti e in questa manovra il governo mette zero sulla casa e hanno tagliato il fondo per gli affitti. Salgono le bollette, abbiamo le bollette più care d'Europa e il governo in questi anni non ha fatto nulla per non intaccare gli extraprofitti.

