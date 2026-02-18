A Novara arrivano altri muri liberi per la street art

A Novara, sono stati installati nuovi “muri liberi” per la street art, un'iniziativa che permette agli artisti di dipingere senza restrizioni. La decisione deriva dalla crescente richiesta di spazi pubblici dedicati all’arte urbana, in risposta alla voglia di espressione dei giovani. I nuovi muri si trovano in diverse zone della città, pronti a ospitare murales e opere creative. Questa scelta mira a valorizzare il quartiere e a offrire un’alternativa alle tradizionali forme di espressione artistica. La città si prepara a vedere nuove creazioni sui muri di Novara.

Nuovi "muri liberi" a Novara su cui artisti possono liberamente disegnare ed espirmersi. Come era già successo negli scorsi mesi, si aggiungono altri muri in zone dove sarà possibile realizzare murales ed altre opere. "Sottopassi e muri – spiega l'assessore alla cultura Luca Piantanida - diventano dei luoghi di libera espressione artistica dove possono essere create delle opere di street art che al contempo rendono più decorosi e vivaci gli spazi individuati. Ecco perché a quelli già utilizzati se ne aggiungono altri, approvati dalla giunta, per migliorare ulteriormente il decoro della città e di alcuni spazi particolarmente trascurati.