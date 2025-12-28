Superstrada Novara-Vercelli arrivano altri fondi ma non bastano

28 dic 2025

La Regione ha stanziato 180 mila euro per la superstrada Novara-Vercelli, un intervento volto a migliorare la viabilità tra le due città. L’opera, prevista come strada a scorrimento veloce, ha un costo complessivo di circa 200 milioni di euro, di cui circa 74 milioni sono già stati finanziati. Nonostante i nuovi fondi, resta ancora una significativa parte di investimento da coprire per completare il progetto.

Arrivano 180mila euro dalla Regione per la superstrada Novara-Vercelli.L'opera, che prevede la realizzazione di una strada a scorrimento veloce a più corsie che andrà da Novara fino a Borgo Vercelli, avrà un costo di circa 200 milioni di euro in totale, di cui circa 74 già finanziati. Adesso la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

