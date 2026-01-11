Dai muri alle gallerie | la street art diventa arte su tela Al via la nuova mostra

La mostra ‘Dalla strada alla tela: writers’ apre sabato 24 alle 18 presso Idearte Gallery a Ferrara. L’esposizione presenta opere di artisti che hanno portato la street art su supporti tradizionali, trasformando i murali in tele. Un’occasione per esplorare il rapporto tra arte urbana e pittura, offrendo uno sguardo sulla evoluzione di questa forma espressiva nel contesto più convenzionale dell’arte contemporanea.

‘Dalla strada alla tela: writers’, questo il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata sabato 24 alle 18 nella sede di Idearte Gallery in via Terranuova 41 a Ferrara. Un’esposizione che intende raccontare l’evoluzione artistica e sociale di alcuni esponenti della street art degli anni ottanta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

