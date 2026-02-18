A Monaco va in scena il nuovo disordine mondiale | Europa incerta se restare sotto gli USA o credersi potentissima

A Monaco si è svolta la 62esima Conferenza sulla Sicurezza, un evento che ha attirato leader e esperti da tutto il mondo. La riunione si è tenuta dopo settimane di tensioni tra Europa e Stati Uniti, alimentate da divergenze su aiuti militari e strategie di difesa. Durante l’incontro, molti partecipanti si sono chiesti se l’Europa debba continuare a fare affidamento sugli Stati Uniti o puntare a rafforzare la propria autonomia. La discussione ha portato anche alla luce le preoccupazioni di alcuni Paesi membri, che temono di perdere terreno in un quadro internazionale in rapido cambiamento.

Si è appena conclusa a Monaco la 62esima edizione della Conferenza sulla Sicurezza ( Munich Security Conference, MSC), come sempre accompagnata da una relazione sullo stato delle cose in questo ambito. Stavolta il tema è l'azione destrutturante dei leader come Trump, che stanno smontando l'ordine post secondo conflitto mondiale. Under destruction. La relazione del 2026 è infatti intitolata " U nder destruction ", con evidente gioco di parole sul contrasto con la consueta espressione "Under construction". L'ispirazione è il presidente americano, che nel primo anno del suo secondo mandato è riuscito a far tremare dalle fondamenta l'alleanza transatlantica e i rapporti degli USA col proprio continente.