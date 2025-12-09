Mosca | Se l' Europa vuole salvarsi ascolti Trump Nuovo attacco del presidente Usa all' Europa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha lanciato un nuovo attacco all'Europa, sostenendo che per salvarsi dovrebbe ascoltare le sue indicazioni. La sua dichiarazione evidenzia le tensioni tra Washington e le nazioni europee, sottolineando divergenze di vedute su questioni politiche e strategiche.

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'Europa di andare in "direzioni sbagliate". "L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è. L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate", ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti. "È molto negativo - ha aggiunto il presidente americano - molto negativo per la gente. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto. State andando in direzioni molto sbagliate".  L'intervento di Trump è partito dalla multa di 130 milioni di euro inflitta dalla Commissione Ue a X per non aver rispettato gli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act dell'Ue. 🔗 Leggi su Agi.it

