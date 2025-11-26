’Il grande disordine mondiale’ con gli Amici della Malatestiana
Domani alle 16,30 nell’Aula magna della Biblioteca Malatestiana il professor Ciro Sbailò (Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT) terrà una conferenza dal titolo “Il mondo Islamico tra disordine e strategie: fratture religiose, crisi statuali nuove competizioni”. La conferenza apre il ciclo “Il Grande Disordine Mondiale”, organizzato dagli Amici della Biblioteca Malatestiana per riflettere sull’attuale quadro geopolitico approfondendo alcuni dei più delicati temi internazionali, dal conflitto israelo – palestinese alle politiche estere di Trump al ruolo della Cina. Il ciclo proseguirà con il seguente calendario: 11 dicembre alle 16,30 ’Israele e Palestina: il conflitto, la regione ed il contesto internazionale’ con Paolo Maria Maggiolini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
