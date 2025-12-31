Il ponte tra la De Amicis e la città Un’aula immersiva aperta a tutti

Un nuovo spazio nasce per collegare la scuola De Amicis di via Ratti con il territorio cittadino. Si tratta di un’aula immersiva aperta a tutti, pensata come un punto di incontro e di confronto tra scuola e comunità. Questa iniziativa mira a creare un ponte tra il percorso educativo e la città, offrendo un ambiente innovativo e condiviso per stimolare l’apprendimento e la partecipazione civica.

Trova forma nella realizzazione di una nuova aula immersiva il ponte chiamato a mettere in collegamento la scuola De Amicis di via Ratti e l'intera città. È questo infatti il primo intervento su spazi scolastici che saranno in futuro fruibili anche dalla cittadinanza, al quale seguiranno i lavori per aprire anche l'auditorium della Bonvesin e le aule laboratorio alla Pascoli. Gli interventi sono contemplati ne " La scuola si fa città ", il progetto di rigenerazione urbana che rientra nell'ambito delle strategie di sviluppo sostenibile finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei 2021–2027.

