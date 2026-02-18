A Medicina c’è un ingranaggio perfetto Professionisti che ci mettono il cuore

A Medicina, i professionisti si impegnano ogni giorno perché le persone si sentano ascoltate e assistite. La mia esperienza come figlia di una paziente anziana ricoverata da quindici giorni dimostra quanto siano dedicati a garantire attenzione e supporto costante. In reparto, i medici e gli infermieri si muovono con cura, rispondendo alle esigenze dei pazienti con attenzione e rispetto.