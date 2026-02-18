A Medicina c’è un ingranaggio perfetto Professionisti che ci mettono il cuore
A Medicina, i professionisti si impegnano ogni giorno perché le persone si sentano ascoltate e assistite. La mia esperienza come figlia di una paziente anziana ricoverata da quindici giorni dimostra quanto siano dedicati a garantire attenzione e supporto costante. In reparto, i medici e gli infermieri si muovono con cura, rispondendo alle esigenze dei pazienti con attenzione e rispetto.
Come figlia di una paziente anziana ricoverata da quindici giorni, ho potuto toccare con mano cosa significhi "prendersi cura". Il reparto di Medicina dell’ ospedale di Macerata si è rivelato un ingranaggio perfetto dove medici, infermieri, Oss e personale delle pulizie collaborano per trasformare l’assistenza clinica in una missione di profonda umanità. La mia gratitudine va innanzitutto al primario Roberto Catalini (foto), per la gestione esemplare del reparto. Un grazie di cuore alla dottoressa Stefania Mancini, per la straordinaria professionalità e la capacità di entrare in empatia con noi familiari, e alla coordinatrice Flavia Fattore, il cui lavoro instancabile assicura che ogni esigenza trovi una risposta tempestiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
