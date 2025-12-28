Noi ci sacrifichiamo con i soldi loro ci mettono il sangue Le intercettazioni che inchiodano Mohammad Hannoun e la rete per Hamas
«La maggior parte dei soldi vanno. alla Mugawama», ovvero la resistenza armata di Hamas. «Noi ci sacrifichiamo con i soldi e con il tempo, ma loro con il sangue». Queste le parole intercettate di Mohammed Hannoun, nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al suo arresto e a quello di altre otto persone in tutta Italia per sospetto schema di finanziamento ad Hamas. Un’operazione dell’antiterrorismo, coordinata dalle indagini della procura di Genova. E le carte dell’ordinanza firmata dal gip del tribunale ligure, Silvia Carpanini, riportate oggi su Repubblica, sono la prova di come fossero tutti consapevoli della destinazione reale delle raccolte dei fondi. 🔗 Leggi su Open.online
