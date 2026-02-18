A Marrakech abbiamo provato l' Honor Magic8 Lite lo smartphone nato per resistere a tutto o quasi

A Marrakech, un gruppo di viaggiatori ha testato l’Honor Magic8 Lite, un telefono progettato per durare anche nelle condizioni più dure. La causa sono le alte temperature e la polvere del deserto, che mettono alla prova la resistenza dello smartphone. Durante l’esperimento, il dispositivo ha resistito senza problemi a urti e a lunghi utilizzi sotto il sole cocente. La prova dimostra che Honor ha creato un telefono affidabile anche per chi affronta ambienti estremi. La durata e l’affidabilità sono le caratteristiche chiave di questo modello.

Se c'è un posto che si può definire magico quello è Marrakech, città di contrasti netti e colori saturi, tra il deserto e le montagne innevate dell'Atlante. Ci siamo stati per scoprire Honor Magic8 Lite, il nuovo smartphone medio gamma di Honor che punta tutto su autonomia e resistenza, nonostante il suo design sottile e leggero (non chiamatelo però rugged phone). Il suo motto è rassicurante: «Niente panico, tanto resiste».