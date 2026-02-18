HONOR Magic8 Lite recensione | autonomia record display 120Hz fotocamera 108MP

HONOR ha lanciato il Magic8 Lite, un nuovo smartphone che si distingue per la batteria da 7500 mAh, capace di durare più di due giorni con un uso intenso. Il motivo di questa autonomia record risiede nella grande capacità della batteria combinata a un software ottimizzato. Lo schermo OLED a 120 Hz offre immagini fluide e nitide, mentre la fotocamera da 108 MP cattura dettagli sorprendenti anche in condizioni di scarsa luce. Il dispositivo resiste all’acqua e alla polvere grazie alla certificazione IP69K, ideale per chi cerca solidità e performance.

Recensione HONOR Magic8 Lite 2026: smartphone con batteria da 7500 mAh, display OLED 120 Hz, resistenza IP69K e fotocamera 108MP. Scopri prestazioni, autonomia e procontro. Nel panorama degli smartphone Android di fascia media del 2026, il Honor Magic8 Lite emerge come uno dei dispositivi più interessanti per autonomia, resistenza e rapporto qualità-prezzo, grazie a specifiche tecniche bilanciate e un design pensato per durare nel tempo. In questo articolo analizziamo ogni aspetto chiave — dal display alla fotocamera, passando per batteria, prestazioni, software, pro e contro, per aiutarti a capire se è il telefono giusto per te.