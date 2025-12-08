HONOR Magic8 Lite è ufficiale con batteria enorme e scocca super resistente
HONOR Magic8 Lite è ufficiale con specifiche tecniche interessanti e una batteria super capiente da 7500 mAh.
