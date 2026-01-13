Terni nuova vittima della strada | Giacomo Bordacchini muore venti giorni dopo essere stato investito
A Terni, si registra una nuova tragedia stradale: Giacomo Bordacchini, 83 anni, è deceduto dopo più di venti giorni di ricovero all'ospedale Santa Maria. L’uomo era stato investito il 17 dicembre 2025 all’incrocio tra viale Ippocrate e via Murri, in condizioni gravissime. La notizia sottolinea ancora una volta l’importanza di attenzione e sicurezza sulle strade.
Nuova vittima della strada a Terni. È infatti venuto a mancare, dopo più di venti giorni in gravissime condizioni all'ospedale Santa Maria, l'83enne Giacomo Bordacchini, investito nel pomeriggio del 17 dicembre 2025 all'altezza del pericoloso incrocio tra viale Ippocrate e via Murri. Coinvolto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
