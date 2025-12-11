Morte di Roberta Bertacchi i dubbi della famiglia sul suicidio | Troppe incongruenze

La famiglia di Roberta Bertacchi, la giovane trovata morta a Casarano, solleva dubbi sulla versione ufficiale del suo decesso. Mentre si ipotizza un suicidio, emergono incongruenze e sospetti legati al comportamento di un indagato coinvolto nelle indagini. La famiglia chiede chiarezza e approfondimenti su una vicenda che ha scosso la comunità e sollevato molte domande.

CASARANO - Si è trattato realmente di un suicidio? E se così fosse, come si fa a escludere la responsabilità dell’indagato che per la stessa Procura avrebbe vessato ripetutamente fino al giorno della morte la ragazza? Sono questi i dubbi che la famiglia di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

David Rossi è stato ucciso: a 12 anni dalla sua morte possiamo dimostravi in esclusiva e con prove scientifiche che David Rossi non si è suicidato. Ci raccontano tutto Roberta Rei e Marco Occhipinti #LeIene - facebook.com Vai su Facebook

Morte Roberta Bertacchi, i familiari si oppongono alla richiesta di archiviazione: “Continuate a indagare” - Nuove indagini sulla morte di Roberta Bertacchi, la giovane originaria di Casarano, trovata morta sul balcone di casa all’alba ... Si legge su corrieresalentino.it