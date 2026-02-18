A che ora lo speed skating domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 19 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, lo speed skating torna in TV con le gare delle medie distanze, tra cui i 1500 metri maschili, che vedranno gli italiani impegnati in pista. La competizione inizia nel pomeriggio, e gli appassionati potranno seguire le sfide in diretta streaming o sui canali sportivi. Un atleta azzurro si prepara a scendere in pista, sperando di conquistare un risultato importante.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 proseguirà anche il programma di gare dello speed skating: ai Giochi torneranno ad essere protagoniste le medie distanze, dato che il prossimo titolo ad essere assegnato sarà quello dei 1500 metri maschili. Il quartultimo titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, giovedì 19 febbraio, alle ore 16.30: l’Italia punterà tutto sull’unico azzurro in gara, Daniele Di Stefano, che vorrà fare bene dopo aver già ben figurato sui 1000 metri. Per la gara di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

