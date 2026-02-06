Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si aprono le gare di speed skating. La giornata inizia con i 3000 metri femminili, primo titolo in palio ai Giochi. Gli italiani sono in pista, e gli appassionati si chiedono a che ora seguire le gare in tv o in streaming.

Nella prima giornata che prevede l’assegnazione di medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si aprirà anche il programma di gare dello speed skating: il primo titolo ai Giochi ad essere assegnato sarà quello dei 3000 metri femminili. Il primo titolo olimpico dello speed skating verrà assegnato domani, sabato 7 febbraio, alle ore 16.00: l’Italia punterà tutto sull’unica azzurra in gara, Francesca Lollobrigida, che deve difendere la medaglia d’argento conquistata a Pechino 2022. Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o RaiSportHD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, e dalle 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming

#Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Domani si continua a seguire il curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

