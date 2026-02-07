A che ora lo speed skating domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 8 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina si corre lo speed skating sui 5000 metri maschili. La gara si svolge in mattinata, e gli italiani sono pronti a dare battaglia. La diretta tv è prevista in prima serata, e anche lo streaming sarà disponibile per chi vuole seguire l’evento da casa. Gli atleti sono in pista, e le emozioni sono già nell’aria.

Saranno ancora le lunghe distanze ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare dello speed skating: domani, domenica 8 febbraio, sarà messo in palio il titolo dei 5000 metri maschili. L’ Italia schiererà al via il contingente massimo di tre atleti: l’attesa è tutta per Davide Ghiotto, che lotterà per il podio, mentre rientrano tra gli outsider certamente Michele Malfatti e Riccardo Lorello. I principali avversari degli azzurri saranno il ceco Metod?j Jílek, il transalpino Timothy Loubineaud, il norvegese Sander Eitrem e lo statunitense Casey Dawson. 🔗 Leggi su Oasport.it

