A che ora lo sci alpinismo domani in tv Olimpiadi 2026 | sprint maschile e femminile programma streaming
Loic Meillard ha vinto lo slalom speciale maschile a Bormio, aggiudicandosi il titolo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La gara, che si è svolta lunedì, ha attirato molte persone davanti alla televisione, desiderose di seguire le imprese degli atleti. Domani, lo sci alpinismo torna in tv con le competizioni maschili e femminili, e gli appassionati vogliono sapere a che ora seguire le gare in diretta streaming.
Lo spettacolo non si è concluso con l’assegnazione del titolo dello slalom speciale maschile di lunedì vinto dallo svizzero Loic Meillard, Bormio è ancora protagonista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È il momento dello storico debutto di una nuova disciplina destinata ad arricchire il panorama a cinque cerchi, lo sci alpinismo. Ad aprire il programma saranno le gare sprint maschili e femminili: le qualificazioni inizieranno alle 09:45, mentre le finali sono in programma alle 13:55 per le donne e alle 14:20 per gli uomini. Lo Stelvio Sky Centre è la location prescelta per ospitare le gare. 🔗 Leggi su Oasport.it
