A che ora lo sci alpino domani in tv Olimpiadi 2026 | prove discesa maschile e femminile programma streaming

Domani gli appassionati di sci alpino avranno modo di seguire le prove di discesa maschile e femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le gare si svolgeranno tra la Stelvio di Bormio e l’Olympia delle Tofane a Cortina, e l’interesse è già alto. La diretta sarà trasmessa in tv e si potrà seguire anche in streaming.

Giovedì 5 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l' Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via venerdì 6 febbraio, ma a precedere la cerimonia d'apertura dei Giochi ci sarà da osservare con attenzione quanto accadrà sulle nevi a Cinque Cerchi. Nel giorno indicato, infatti, si assisterà alla seconda prova cronometrata di discesa maschile e alla prima femminile, in due scenari speciali e diversi. La citata Stelvio sarà il banco di prova per gli uomini-jet, attesi al secondo training per rifinire la preparazione in vista della discesa di sabato 7 febbraio (ore 11:30) che assegnerà le medaglie.

