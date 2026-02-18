A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 19 febbraio italiani in gara streaming

Il pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgerà giovedì 19 febbraio, giorno in cui si terrà la prova libera femminile. La gara prenderà il via alle 14:00 e sarà trasmessa in diretta tv, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire da vicino le performance delle atlete.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si concluderà giovedì 19 febbraio, quando si disputerà il free program femminile. L’appuntamento è per le ore 19.00, l’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che ha sbagliato nel primo segmento di gara e sarà costretta a rimontare. Si preannuncia una sfida molto intensa per conquistare le medaglie e per chiudere al meglio la rassegna a cinque cerchi sul ghiaccio del Forum di Assago. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (giovedì 19 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

