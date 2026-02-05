A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 6 febbraio italiani in gara streaming

Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono le prime gare di pattinaggio artistico. Gli atleti italiani scendono in pista già nel primo pomeriggio, mentre la cerimonia di apertura è prevista alle 20. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in tv.

Le prime gare di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputeranno domani, venerdì 6 febbraio, a precedere la Cerimonia d'Apertura in programma alle ore 20.00. Sul ghiaccio del capoluogo lombardo inizierà la gara a squadre, con la disputa delle prime tre prove: si incomincerà alle ore 09.55 con la rhythm dance, si proseguirà alle ore 11.35 con lo short program delle coppie e si concluderà alle ore 13.35 con lo short program femminile. Programma decisamente ricco con i primi tre segmenti di un evento che prevede ben otto prove prima dell'assegnazione delle medaglie, prevista domenica 8 febbraio.

