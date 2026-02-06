A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 7 febbraio italiani in gara streaming

Domani il pattinaggio artistico continuerà alle Olimpiadi di Milano Cortina. Le gare a squadre, che sono iniziate venerdì, proseguiranno tutto il giorno sul ghiaccio di Milano. Gli italiani sono pronti a scendere in pista e i fan seguiranno le esibizioni in tv e in streaming.

La gare a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è aperta venerdì 6 febbraio e proseguirà domani, sabato 7 febbraio sul ghiaccio del capoluogo lombardo. Il programma prevede la disputa di due prove (la quarta e la quinta sulle otto in programma): si incomincerà alle ore 19.45 con lo short program maschile e si proseguirà alle ore 22.05 con la free dance, al termine della quale avremo un quadro della situazione ancora più chiaro in vista della giornata decisiva per delineare il podio. L’Italia prosegue la caccia a una medaglia nel team event che ormai è una solida presenza nel programma a cinque cerchi: in apertura toccherà a Daniel Grassl, tra le migliori carte da giocare sul fronte maschile (inoltre lo short program assegnerà da regolamento più punti, quindi rappresenterà uno snodo importante per le ambizioni dei padroni di casa); a seguire ci sarà spazio per Charlene Guignard e Marco Fabbri, che chiuderanno la loro fatica dopo essersi già esibita nella rhythm dance di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 7 febbraio, italiani in gara, streaming Approfondimenti su Milano Cortina 2026 A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 6 febbraio, italiani in gara, streaming Domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolgono le prime gare di pattinaggio artistico. A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming #Milano-Cortina 2026 || Domani, 5 febbraio, il curling entra nel vivo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Charlene GUIGNARD & Marco FABBRI Free Dance 2026 Italian Nationals Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 5 febbraio, italiani in gara, streaming; A che ora gioca Sinner la semifinale degli Australian Open contro Djokovic: il match in tv in chiaro; Sinner-Shelton, il quarto mercoledì alle ore 9. Quando finisce oggi il calciomercato invernale in Italia, a che ora si chiudono le trattativeIl calciomercato invernale in Serie A è iniziato il 2 gennaio e si chiuderà dopo praticamente un mese, alle ore 20 del 2 febbraio: tutto quello che c'è ... fanpage.it Sabalenka-Rybakina agli Australian Open, a che ora si gioca la partitaAryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocano il titolo del singolare femminile degli Australian Open. Match in programmma sabato sulla Rod Laver Arena alle ore 9.30 italiane (le 19.30 a Melbourne). Pe ... sport.sky.it Saranno le Olimpiadi del quintuplo Il pattinaggio di figura arriva a Milano-Cortina 2026 più spettacolare che mai. Malinin tenterà il salto impossibile L'Italia vincerà una medaglia dopo 12 anni E perché una pattinatrice russa di 15 anni ha costretto il Cio a ri facebook Olimpiadi #MilanoCortina, tecnologia Omega nel pattinaggio: VIDEO #SkySport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.